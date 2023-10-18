Погрози надійшли в Лілль, Брон, Ніццу, Нант, Тулузу та Бове. Також повідомлення із загрозою вибуху отримав аеропорт Страсбург-Енцхайм.

Сьогодні, 18 жовтня, шість французьких аеропортів отримали погрози про замінування. Пасажири були негайно евакуйовані

Як повідомляє BFM TV, погрози надійшли в Лілль, Брон, Ніццу, Нант, Тулузу та Бове, що недалеко від Парижа. Також повідомлення із загрозою вибуху отримав аеропорт Страсбург-Енцхайм.

У кожному з цих аеропортів служби розмінування почали проводити заходи щодо усунення підозрілих предметів.

Після отримання погроз жоден літак не вилетів з відповідних аеропортів. З літаків, які зайшли на посадку, пасажирів висаджували в кінці злітно-посадкової смуги, але не везли в термінал. У деяких випадках людей просили залишатися на борту літака.

На даний момент повідомляється про те, що ситуація нормалізувалася в Лілль-Лескені, Броні та Ніцці. У Страсбурзі співробітники аеропорту змогли повернутися в приміщення. У Броні тривога також закінчилася. Обшуки були проведені, але нічого не виявлено. Рух відновився.

Замінування літаків

У 2020 році ЗМІ повідомляли про мінування аеропорту в Жулянах.

У 2021 році літак Ryanair екстрено сів у Берліні через повідомлення про замінування. Літак оглянули співробітники правоохоронних органів і ніяких вибухових речовин не виявили.

У 2022 році в Києві "замінували" аеропорт, вокзал та школи.

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