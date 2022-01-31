Всіх людей з будівель евакуювали.

Хвиля мінувань прокотилася Києвом. Правоохоронці перевіряють аеропорт "Київ", Центральний залізничний вокзал та школи столиці.

Про це повідомляє ТСН.

У поліції повідомили, що надійшло анонімне повідомлення про мінування навчальних закладів та об'єктів інфраструктури. За вказаними адресами виїхали поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Правоохоронці евакуювали людей і проводять перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів. Робота вокзалу, аеропорту та шкіл тимчасово припинена.

Варто відзначити, що в Києві понад 400 шкіл.

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16 січня в Одесі "замінували" пам'ятник. "Жертвою" псевдомінерів став перший Одеський градоначальник.

20 січня невідомі повідомили про "мінування" будівлі офісу президента. Поліція Києва зреагувала миттєво. Будівлю на вулиці Банковій оглянули вибухотехніки.

24 січня надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Кривий Ріг. Ще 13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста та ТРЦ і всі вони виявилися неправдивими. Через ці повідомлення школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня.

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