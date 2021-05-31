Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі з 2 червня до 15 серпня закриють рух швидкісного трамваю від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Так, згідно з розпорядженням КМДА № 1195, на зазначеній ділянці заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.
Читайте такожСтоличний швидкісний трамвай з'єднає Борщагівку з центромНа час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.
Замовником капітального ремонту є комунальна корпорація «Київавтодор».
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