На зазначеній ділянці заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі з 2 червня до 15 серпня закриють рух швидкісного трамваю від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Так, згідно з розпорядженням КМДА № 1195, на зазначеній ділянці заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

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Замовником капітального ремонту є комунальна корпорація «Київавтодор».

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Автор: Наталя Нічишина