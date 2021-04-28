Спеціальною програмою зможуть користуватися як інспектори з паркування, так і водії.

Після ослаблення суворих обмежень у столиці почне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

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"Ви всі бачите, скільки автомобілів додалося за останні роки на вулицях столиці. Дорожня інфраструктура міста не була розрахована на такий трафік. Також ускладнюють рух і неправильно припарковані машини", - зазначив мер.

Він нагадав, що контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

"Для інспекторів вже розробили спеціальну програму, яка працюватиме на базі мобільних сервісів "Київ цифровий". Програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема, в ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси оплати за паркування та сплати штрафів за порушення її правил. Втім, на час локдауна місто прийняло рішення тимчасово зробити парковки в місті безкоштовним. Після ослаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через додаток і не порушувати правила", - зазначив Кличко і додав, що інспектори, у свою чергу, зможуть швидко фіксувати виявлені порушення.

За словами мера, в місті вже зараз спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення порушень правил паркування. Зокрема, розвитку культури паркування в столиці, як зазначив Кличко, сприяла впроваджена політика евакуації.

Мер додав, що для комфорту водіїв місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків і оптимізації паркувального простору. А також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, удосконалити систему їх навчання та запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Локдаун в Києві

На час локдауну всі парковки в Києві були безкоштовними.

У Києві з суботи, 1 травня, будуть ослаблені протиепідемічні заходи, зокрема громадський транспорт відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі. Також з 1 травня відновлять роботу установи торгівлі, ТРЦ, заклади громадського харчування та фітнес-центри.

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Автор: Інна Андаліцька