З 5 квітня в Києві всі парковки стануть безкоштовними / фото УНІАН Володимир Гонтар
Плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована з 5 квітня. Парковка буде безкоштовною до кінця локдауна.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювався на Youtube.
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"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства "Київтрасервіс", - сказав він.
При цьому він зазначив, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.
Локдаун у Києві: що відомо
- Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.
- 31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.
- У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.
- 1 квітня 2021 року влада Києва оприлюднила порядок отримання спецпропусків на транспорт.
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