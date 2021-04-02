Кличко впевнений, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.

Плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована з 5 квітня. Парковка буде безкоштовною до кінця локдауна.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

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"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства "Київтрасервіс", - сказав він.

При цьому він зазначив, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

1 квітня 2021 року влада Києва оприлюднила порядок отримання спецпропусків на транспорт.

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Автор: Олена Коваленко