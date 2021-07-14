Громадський транспорт Києва з 14 липня повністю відмовляється від паперових квитків. Тепер для проїзду в міських автобусах, тролейбусах і трамваях необхідно буде використовувати е-квиток.
Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу.
У компанії відзначили, що у зв'язку зі скасуванням паперових квитків кондукторів переведуть на інші посади, але в транспорті посилять контроль. При цьому зазначено, що штраф за проїзд "зайцем" становить 160 гривень.
Де діє е-квиток
- з 1 грудня 2020 року на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай;
- з 1 листопада 2020 - міська електричка;
- з 14 вересня – фунікулер;
- з 14 липня - міські автобуси, тролейбуси та трамваї.
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Як оплатити проїзд
Оплатити проїзд у транспорті можна карткою Kyiv Smart Card або за допомогою QR-квитка, який можна придбати:
- у мобільному додатку "Київ Цифровий";
- в терміналах самообслуговування;
- у мережі "Т-кіоск";
- у терміналах EasyPay, IBOX, 2click;
- у касах київського метрополітену.
Також в компанії пообіцяли забезпечити жителям і гостям столиці можливість оплачувати проїзд банківською картою.
Громадський транспорт Києва
У Київському громадському транспорті з 1 липня кондуктори не працюють.
Спікер КП "Київпастранс" Олег Грищак в ефірі комунального телеканалу "Київ" порадив усім гостям міста, які приїхали на нетривалий період, заздалегідь визначитися зі способом оплати проїзду в міському транспорті.
Відмова від паперових квитків старого зразка для одноразового проїзду в столичному наземному транспорті пов'язана з впровадженням в місті єдиного електронного квитка.
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