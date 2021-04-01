Під час попереднього локдауну в місті повністю зупинили метро.

З 5 квітня в Києві у зв'язку з посиленням карантинних заходів буде обмежено роботу громадського транспорту, проте обмеження будуть відрізнятися від тих, які були введені під час попереднього локдауну у 2020 році.

Про це УНІАНу повідомили в прес-службі КМДА.

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Як повідомили в КМДА, під час попереднього локдауну, який був введений в Києві у 2020 році, в місті було повністю зупинено метро, що стосується маршруток, то вони перевозили пасажирів за спецперепустками.

Під час цього локдауну метро закривати не будуть. Передбачається, що громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.

На цей час в КМДА затверджується графік роботи громадського транспорту, а також узгоджується кількість спецперепусток, які будуть видані.

У КМДА також зазначили, що інформація, яка з'явилася в ряді ЗМІ, про те, що нібито в Києві під час локдауну курсуватимуть приватні маршрутки, які будуть перевозити пасажирів без спецперепусток, передчасна і на цей момент з цього питання немає остаточного рішення.

"Якщо йдеться про транспорт, який замовляє підприємство виключно для своїх співробітників – це одна справа. Якщо ж ми говоримо про маршрутки, які перевозять пасажирів – інформації про те, що будуть рейси для яких не будуть потрібні спецперепустки поки немає", - зазначили в КМДА.

У КМДА також не змогли відповісти на питання чи передбачаються маршрути, на яких пасажирів будуть перевозити без спецперепусток

Остаточний графік роботи транспорту має бути затверджений до початку наступного тижня.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня перебуває в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину щодо перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

31 березня 2021 року в КМДА пояснили механізм видачі спецперепусток на проїзд у столичному громадському транспорті.

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Автор: Олена Коваленко