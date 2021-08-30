У Київському метрополітені стався збій. Проблеми виникли в системі оплати за проїзд, через що у пасажирів можуть бути труднощі з поповненням транспортних карток та оплатою разових поїздок.
Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації у своєму Telegram-каналі.
"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок. Усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - зазначили у метрополітені.
При цьому повідомляється, що фахівці вже усунули причини технічного збою.
Читайте також"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів у Донецькій області"Система відновлює роботу та запрацює у штатному режимі орієнтовно протягом години", - запевняють у метрополітені, а саме орієнтовно до 16.00.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що столичним водіям розповіли, коли буде відкрито нову ділянку Великої кільцевої дороги.
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