Пасажирів попереджають про можливі проблеми з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок.

У Київському метрополітені стався збій. Проблеми виникли в системі оплати за проїзд, через що у пасажирів можуть бути труднощі з поповненням транспортних карток та оплатою разових поїздок.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації у своєму Telegram-каналі.

"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок. Усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - зазначили у метрополітені.

При цьому повідомляється, що фахівці вже усунули причини технічного збою.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів у Донецькій області"Система відновлює роботу та запрацює у штатному режимі орієнтовно протягом години", - запевняють у метрополітені, а саме орієнтовно до 16.00.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що столичним водіям розповіли, коли буде відкрито нову ділянку Великої кільцевої дороги.

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Автор: Інна Андаліцька