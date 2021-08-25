Така ситуація спостерігатиметься до 25 січня 2022 року.

На київської станції метро "Олімпійська" з 26 серпня частково обмежать доступ для жителів та гостей столиці. Пов'язано це зі стартом ремонту трьох ескалаторів.

Про це повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що роботи планові й триватимуть до 25 січня 2022 року.

"Завтра, 26 серпня, на станції "Олімпійська" розпочнеться послідовний ремонт трьох ескалаторів. Роботи триватимуть до 25 січня 2022 року. Це планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин і т.д.) проводять орієнтовно раз в 10-11 років після пробігу в 150 000 км", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКиянка назвала "маячнею" репетицію військового параду й нарвалася на критикуЖителів та гостей Києва попередили, що в години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на ескалатори, що залишилися.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві службовців міськдержадміністрації підозрюють у зловживаннях під час евакуації автомобілів. П'ятьом чиновникам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб повідомлено про підозру.

Автор: Анастасія Горбачова