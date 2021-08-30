Рішення про будівництво ділянки великої кільцевої дороги від вул. маршала Рокоссовського до вул. Богатирської було прийнято ще у 2001 році.

Влада столиці докладе всіх зусиль, щоб до кінця цього року відкрити автоповідомлення по новій ділянці Великої кільцевої дороги від проспекту маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортну розв'язку на вулиці Богатирській.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з будівництва об'єкта, повідомляє прес-служба міського голови.

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"Будівництво цього об'єкта планували ще у 2008 році. І тільки ми знайшли можливості та почали його будувати. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об'єкт і транспортне сполучення по ньому. Тому що ми розуміємо, що без розвитку автодоріг навколо багатомільйонного міста ми не розв'язуємо проблеми великого навантаження на дороги в столиці. Уявіть, тільки за добу до Києва в'їжджає в 50 тис. вантажних авто. Що негативно позначається на трафіку та екологічної ситуації в місті. І велика частина цього транспорту - транзитна", - підкреслив Кличко.

У планах - добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею богатирською і з'їзди з нього.

Також на об'єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, щоб жителі прилеглих будинків не відчували дискомфорт.

"Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках великої кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити та ці частини великого магістрального об'єкта. Сьогодні активні роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки "латали" ями. Тепер, в рамках капітального ремонту, ця частина "втомленої" дороги фактично відновлюється заново. А це - майже три кілометри шестисмугової дороги", - зазначив Кличко.

Будівництво ділянки великої кільцевої дороги:

Рішення про будівництво ділянки великої кільцевої дороги від вул.Маршала Рокоссовського до вул. богатирської було прийнято ще у 2001 році, але через брак фінансування роботи зупинили. Будівництво відновили наприкінці 2016 року. Столична влада планувала завершити будівництво до кінця 2018 року.

У 2019 році правоохоронці відкрили провадження за фактом привласнення коштів при будівництві цієї дороги. Під час досудового розслідування було встановлено, що при виконанні робіт з реконструкції двох кілометрів дороги та розв'язки на вул.Богатирській на суму 325 млн грн протягом 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість зросла до 1,125 млрд грн.

Автор: Вікторія Токарєва