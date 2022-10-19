Вартість разової поїздки при оплаті банківською картою - 8 гривень.

На всіх автобусних маршрутах Києва вже можна розрахуватися банківською картою або гаджетом з NFC.

Про це повідомив в Telegram заступник голови Київської міської адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

"Ніякі дрони і ракети не зупинять ідею, час якої настав. Розрахуватися банківською картою або гаджетом з NFC можна вже на всіх автобусних маршрутах", - зазначає він.

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Оплата проїзду в Києві:

У січні 2019 року в наземному транспорті столиці в рамках впровадження системи е-квитка за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - людей, у яких є "Картка киянина".

У лютому в Києві почав діяти єдиний електронний квиток Kyiv Smart Card, за допомогою якого проїзд можна оплатити в будь-якому вигляді громадського транспорту.

3 вересня повідомлялося, що влада Києва підтримала петицію про запровадження можливості оплачувати проїзд у громадському транспорті міста банківськими картками. Валідатори, які вже встановлені в транспорті, можуть приймати карти.

Зараз проїзд банківською картою можна оплатити в київському метрополітені.

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