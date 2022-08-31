Рух поїздів червоною лінією метро наразі відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

У київському метро на станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram.

Зазначається, що рух поїздів червоною лінією метро наразі відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

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На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

Також у КМДА зазначають, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, після того, як Росія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, метро Києва стало працювати по-іншому. Скорочено час роботи, збільшено інтервал між прибуттями поїздів, станція "Майдан Незалежності" не працює. Крім того, поїзди метро не курсують на відкритих територіях під час повітряної тривоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше київську станцію метрополітену "Теремки" терміново зачинили через задимлення у підземному переході. Водночас у метрополітені не розповіли деталей інциденту, через який станція зачинялася.

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