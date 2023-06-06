Заповнюваність літаків різко скоротилася, оскільки туристи вважають за краще добиратися до Тбілісі через Вірменію і Північну Осетію на машинах.

Після того, як Грузія відновила авіасполучення з Росією, громадяни країни-агресора почали масово відмовлятися від послуг грузинської авіакомпанії Georgian Airways.

Як повідомляють російські ЗМІ, росіяни скаржаться на завищені ціни, які виставив грузинський перевізник Georgian Airways. На даний момент вартість перельоту в Грузію для росіян починається від 60 тисяч рублів в обидва боки.

Заповнюваність літаків різко скоротилася, оскільки туристи вважають за краще добиратися до Тбілісі через Вірменію та Північну Осетію на машинах.

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"Та квитки коштують дорожче, ніж у турків! Відверто наживаються. Дійсно, економніше полетіти в Делі, ціни на Грузію скажені", - кажуть росіяни.

Також громадяни РФ відзначають, що навіть квитки в Туреччину або Таїланд коштують набагато дешевше, ніж авіапереліт до Грузії.

Авіасполучення між Росією і Грузією

10 травня 2023 року Кремль скасував візи для громадян Грузії і дозволив авіасполучення. Рішення Путіна набуло чинності з 15 травня. Тепер громадяни Грузії можуть в'їжджати в Росію з внутрішнім паспортом, диппаспортом, службовим паспортом, книжкою моряка, а також з грузинським проїзним документом на термін не більше 90 днів.

15 травня Грузія відкрила своє небо для російських авіакомпаній.19 травня 2023 року в країні приземлився перший прямий авіарейс з РФ за останні 4 роки.

27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії. Демарш передали міністру економіки Левану Давіташвілі. У відповідь міністр заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів Євросоюзу", оскільки країна перебуває в особливо складній ситуації.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways, яка 20 травня виконала рейс з Тбілісі до Москви.

У Грузії почалися масові протести у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з Росією, які викликали повне здивування у російського диктатора Володимира Путіна. Агресор заявив, що чекав від грузинського народу на слова подяки, а реакція грузин стала для нього повною несподіванкою.

30 травня 2023 року заради дружби з Путіним правляча партія Грузії нахамила ЄС. Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що не має наміру узгоджувати політику Грузії із зовнішньополітичною лінією ЄС до тих пір, поки Грузія не є членом Євросоюзу.

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