Також міністр запросив італійський бізнес до участі в проектах державно-приватного партнерства в морській і залізничній галузях.

Україна розглядає можливість співпраці з Італією у розвитку високошвидкісного залізничного руху, зокрема, у будівництві залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС".

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву глави відомства Владислава Криклія в ході його сьогоднішньої зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечилія.

"Владислав Криклій позитивно відзначив двосторонню співпрацю між Україною та Італією в галузі транспорту і підкреслив, що українська сторона зацікавлена в реалізації проекту високошвидкісного залізничного руху на території України... Глава Міністерства привітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці за даним проектом, зокрема з розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС "загальною протяжністю 896 кілометрів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За словами міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проекту в Україні сприятиме розширенню економічних відносин між Україною та Італією.

Також міністр запросив італійський бізнес до участі в проектах державно-приватного партнерства в морській і залізничній галузях.

Що цьому передувало

За словами Криклія, Україна зацікавлена у співпраці з південнокорейською компанією Hyundai Corporation в питанні розвитку високошвидкісної залізниці.

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Автор: Павло Степанець