Раніше цей поїзд уже було призначено на 18 та 21 квітня.

Державна "Укрзалізниця" призначила на 19 квітня ще один рейс раніше анонсованого додаткового поїзда сполученням Київ - Дніпро. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що додатковий поїзда №220/219 Київ - Дніпро - Київ виїжджатиме 19 квітня з Києва - о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00. З Дніпра виїжджатиме о 08:15, прибуття до Києва - о 16:17.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на період Великодніх свят. Повідомлялося, що поїзд вирушить зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 та вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку з міста на Дніпрі - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - 16:17.

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Додаткові рейси "Укрзалізниці" до Великодня

На період великодніх свят УЗ призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд сполученням Київ - Одеса - Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб "допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря або столиці".

Також "Укрзалізниця" призначила до Великодніх свят додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ - Луцьк - Київ. Зазначається, що проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

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