Квитки вже доступні до продажу.

Державна компанія "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на період Великодніх свят. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Поїзд вирушить зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 та вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку з міста на Дніпрі - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - 16:17.

Зазначається, що маршрут також стане в нагоді мешканцям Кам’янського. Квитки вже доступні в застосунку УЗ, на сайті перевізника або в касах вокзалів.

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Додаткові рейси "Укрзалізниці" до Великодня

На період великодніх свят Укрзалізниця призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ - Одеса - Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб "допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря або столиці".

Укерзалізниця також призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ - Луцьк - Київ до Великодніх свят. Зазначається, що проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці. Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

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