Цьогоріч заплановано оновлення ще 3 вагонів СВ, 24 вагони планують обладнати меблями, що трансформуються.

"Укрзалізниця" відновила вагони СВ на власних потужностях у депо станції Каховка: повністю модернізовано кузов та оновлено інтер’єр, продовжено їх термін служби на 14 років.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Читайте також"Укрзалізниця" відновила продаж квитків до міст "червоної зони"

Відремонтований рухомий склад в кількості два вагони "Укразалізниця" планує задіяти для перевезень пасажирів у напрямку Лисичанська.

Цьогоріч заплановано оновлення ще 3 вагонів СВ, 24 вагони планують обладнати меблями, що трансформуються.

Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн. Як наголосили у прес-службі, це у половину менше, ніж придбати новий.

Тепер оновлений рухомий склад має великий ресурс для використання — із початкових 28 його продовжено до 42 років, а також сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.

Змонтовано шафу управління і контролю електрообладнання пасажирського вагона та облаштовано у вагоні екологічно чистий туалет.

У 2021 році "Укрзалізниця" планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн.

"Укрзалізниця" та її потужності

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Попереднє нововведення

Наприкінці серпня 2020 року "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН