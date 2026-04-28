'Укрзалізниця' запускає новий флагманський поїзд 'Сакура': за яким маршрутом курсуватиме (фото)

Державна компанія "Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд "Сакура", який курсуватиме сполученням Київ - Ужгород. Про це під час презентації нового флагманського поїзда заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста, передає кореспондент УНІАН.

"Ми тут для того, щоб запустити цей перший вже фірмовий поїзд "Сакура" за підтримкою наших японських партнерів", - заявив Балеста.

Він додав, що в цьому поїзді курсуватимуть чотири абсолютно нові вагони, випущені саме українським підприємством. За його словами, проєкт передбачає тематичне оформлення вагонів із зображенням сакури та спеціальний дизайн маршрутних табло.

"Це нові вагони "Укрзалізниці" в них є дуже багато новинок. Зокрема, якщо навіть поїзд не їде, все одно працюватиме кондиціювання на зупинці", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Зазначимо, що Ужгород вважається столицею сакур в Україні та має культурний зв’язок із Японією.

"Потяг "Сакура" курсуватиме між Києвом та Ужгородом, маршрутом який відтепер буде називатись маршрутом дружби між Україною та Японією", - зазначив посол Японії в Україні Масаші Накагоме.

Відповідно до інформації в офіційному застосунку "Укрзалізниці", потяг відправлятиметься з Києва о 17:41, а прибуватиме в Ужгород о 10:26.

З 28 квітня на маршрут у складі нового флагманського поїзда мали вийти перші нові вагони. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що загалом в межах цього оновлення передбачено постачання 100 нових вагонів українського виробництва. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 млрд грн. Поставка здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року.

З 1 травня УЗ додасть жіночі вагони у ще трьох поїздах. Тоді повідомлялося, що вже відкрито продаж на ці жіночі купе для поїздів №7 Харків – Одеса, №12 Львів – Одеса та №92 Львів – Київ.

21 квітня повідомлялося, що залізнична компанія запускає шість нових дитячих купейних вагонів, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та адаптовані для подорожей з дітьми.

Вас також можуть зацікавити новини: