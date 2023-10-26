В експериментальному режимі новий поїзд відправлятиметься з Чернівців до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

В "Укрзалізниці" відреагували на чисельні прохання пасажирів та вирішили подовжити маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, в експериментальному режимі поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Він прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

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Зазначається, що на станції Рава-Руська пасажири, як і раніше, здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.

У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Крім того, УЗ також призначила додаткові рейси у сполученні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Новий рейс через Рава-Руську до Польщі

15 жовтня "Укрзалізниця" вперше з 2005 року запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою через пункт пропуску Рава-Руська. Там пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно. Час у дорозі становить близько 9 годин, вартість - від 1188 гривень.

Пізніше стало відомо, що за 10 днів після запуску курсування рейсу Коломия - Львів - Варшава, ним скористались понад 2800 пасажирів до Польщі та зворотно. В середньому він заповнюється на 86%. В дорозі пасажири проводять майже 14 годин.

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