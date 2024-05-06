За оновленням часу затримки можна слідкувати на порталі перевізника.

Низка пасажирських потягів на варшавському напрямку вимушено затримаються. Причина – знеструмлення на прикордонній дільниці. Про це повідомила в Telegram прес-служба державної "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку", – йдеться в повідомлені перевізника.

Зокрема, затримуються такі потяги:

Відео дня

67/68 Київ – Варшава-Всходня (+4:25);

67/68 Варшава-Всходня – Київ (+3:15);

20/19 Хелм – Київ (+3:15).

Пасажирам нагадали, що оновлення часу затримки традиційно можна відслідкувати на порталі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" – останні новини

Від початку 2024 року "Укрзалізниця" перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення Росії на Україну кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні було перевезено 30,4 млн тонн вантажів.

У січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн).

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