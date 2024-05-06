Низка пасажирських потягів на варшавському напрямку вимушено затримаються. Причина – знеструмлення на прикордонній дільниці. Про це повідомила в Telegram прес-служба державної "Укрзалізниці".
"Через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку", – йдеться в повідомлені перевізника.
Зокрема, затримуються такі потяги:
- 67/68 Київ – Варшава-Всходня (+4:25);
- 67/68 Варшава-Всходня – Київ (+3:15);
- 20/19 Хелм – Київ (+3:15).
Пасажирам нагадали, що оновлення часу затримки традиційно можна відслідкувати на порталі "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" – останні новини
Від початку 2024 року "Укрзалізниця" перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення Росії на Україну кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні було перевезено 30,4 млн тонн вантажів.
У січні-квітні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів, або на чверть більше, ніж торік за аналогічний період (6,78 млн).