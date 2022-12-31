Електропоїзд може вмістити майже тисячу пасажирів та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

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В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.

Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.

Нові рейси "Укрзалізниці": деталі

"Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята та призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" Київ – Тернопіль з 29 грудня до 7 січня.

27 грудня також стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює роботу "Буковельського експресу" сполученням Львів – Ясіня.

Крім того, "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу. А з 30 грудня з Києва до Славська курсуватиме "Лижний експрес".