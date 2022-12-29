Додаткові поїзди призначені на завтра, щоб задовольнити попит пасажирів.

"Укрзалізниця" призначає на завтра, 30 грудня, додаткові поїзди сполученням Київ – Харків та у зворотному напрямку.

Як повідомила прес-служба перевізника, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею напередодні свят, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №104 Київ – Харків та №103 Харків – Київ на 30 грудня.

Поїзд №104 відправиться з Києва 30 грудня о 09:40 і прибуде до Харкова о 17:15. З Харкова поїзд № 103 відправиться 30 грудня о 10:48 і прибуде до Києва о 18:41.

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Зазначається, що квитки вже доступні для покупки в додатку "Укрзалізниці", а також на сайті і в чат-боті УЗ.

"Укрзалізниця" та новорічні свята:

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята і призначає додатковий швидкісний поїзд"Інтерсіті" Київ-Тернопіль з 29 грудня до 7 січня.

27 грудня стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює роботу "Буковельського Експресу" сполученням "Львів-Ясіня". Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до популярного гірськолижного курорту можна буде доїхати на спеціальних шаттл-басах.

Також "Укрзалізниця" на період Новорічних свят призначила додаткові поїзди до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.

Крім того, з 30 грудня з Києва до Славського курсуватиме "Лижний Експрес".

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