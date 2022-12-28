Також перевізник додає більше вагонів для всіх найбільш ажіотажних напрямків.

"Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята та призначає додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня.

Як повідомляє прес-служба перевізника, "Укрзалізниця" також додає більше вагонів для всіх найбільш ажіотажних напрямків.

"Призначаємо додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" 747/748 "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня. Він вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня до 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці о 09:39, до столиці о 12:15", – йдеться в повідомленні.

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Загалом сьогодні з 17:00 до 18:00 буде запропоновано 3,2 тис. додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4,4 тис. місць на 30 грудня.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що поїзд 12/11 "Одеса – Львів" поповнюється прямо зараз.

Крім того, в УЗ підкреслили, що українські вокзали та "Фортеці незламності" готові приймати тисячі пасажирів, а графік та маршрути всіх рейсів враховують можливу підстраховку резервними тепловозами.

Додаткові поїзди на зимові свята 2023

27 грудня стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює роботу "Буковельського експресу" сполученням "Львів – Ясіня". Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до популярного гірськолижного курорту можна буде доїхати на спеціальних шатл-басах.

Також "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.

Крім того, з 30 грудня з Києва до Славського курсуватиме "Лижний експрес".

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