"Укрзалізниця" покращила сполучення Запоріжжя, Дніпра та східного Закарпаття з країнами ЄС, призначивши новий рейс потяга № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино.
"З 31 липня поїзд № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино курсуватиме у новому зручному форматі через Чоп, що відкриє ще більше можливостей для подорожей за кордон", - зазначають у компанії.
Так, потяг вирушатиме із Запоріжжя о 16:01, з Дніпра о 18:17 та прибуватиме в Чоп о 13:35. Тут пасажири зможуть зручно пересісти на міжнародні рейси:
- № 647 Чоп – Захонь (Угорщина)
- № 123 Чоп – Прага (Чехія)
- № 31 Мукачево – Будапешт (Угорщина)
- № 965 Мукачево – Кошице (Словаччина)
- № 649 Чоп – Захонь (Угорщина)
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Чопа о 13:37 і прибуватиме до Дніпра о 08:37, до Запоріжжя о 10:49. Тут пасажири матимуть можливість для зручної пересадки з рейсів з-за кордону:
- № 642 Ньїредьхаза – Мукачево
- № 122 Прага – Чоп
- № 644 Захонь – Чоп
- № 960 Кошице – Мукачево
Крім того, новий рейс покращить сполучення східної частини Закарпаття з країнами ЄС та Ужгородом.
"Мешканці Солотвиного, Тересви, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова, Берегового тепер зможуть також зручно дістатись до Чопа поїздом № 39/40 Солотвино – Чоп – Запоріжжя та здійснити пересадку на міжнародні рейси до Чехії, Угорщини та Словаччини. А у зворотному напрямку, приїхавши до Чопа з Угорщини, Словаччини чи Чехії, можна буде продовжити подорож цим самим поїздом № 39/40 до міст східного Закарпаття", - зазначають в УЗ.
Також з Ужгорода стане доступним зручний пересадковий маршрут до східного Закарпаття – Берегового, Королево, Хуста, Тячева, Солотвиного. Потрібно буде доїхати до Чопа поїздом № 59/60 Київ – Чоп і там пересісти на рейс № 39/40 Запоріжжя – Солотвино.
У зворотному напрямку можна буде доїхати до Чопа поїздом № 40/39 Солотвино – Запоріжжя та здійснити пересадку на поїзд № 60/59 Чоп – Київ до Ужгорода.
"Укрзалізниця" - останні новини
З 11 липня українська залізниця призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, крім вівторка.
Раніше повідомлялося, що УЗ збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.