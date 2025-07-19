Це полегшить пересадку на міжнародні рейси.

"Укрзалізниця" покращила сполучення Запоріжжя, Дніпра та східного Закарпаття з країнами ЄС, призначивши новий рейс потяга № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино.

"З 31 липня поїзд № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино курсуватиме у новому зручному форматі через Чоп, що відкриє ще більше можливостей для подорожей за кордон", - зазначають у компанії.

Так, потяг вирушатиме із Запоріжжя о 16:01, з Дніпра о 18:17 та прибуватиме в Чоп о 13:35. Тут пасажири зможуть зручно пересісти на міжнародні рейси:

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№ 647 Чоп – Захонь (Угорщина)

№ 123 Чоп – Прага (Чехія)

№ 31 Мукачево – Будапешт (Угорщина)

№ 965 Мукачево – Кошице (Словаччина)

№ 649 Чоп – Захонь (Угорщина)

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Чопа о 13:37 і прибуватиме до Дніпра о 08:37, до Запоріжжя о 10:49. Тут пасажири матимуть можливість для зручної пересадки з рейсів з-за кордону:

№ 642 Ньїредьхаза – Мукачево

№ 122 Прага – Чоп

№ 644 Захонь – Чоп

№ 960 Кошице – Мукачево

Крім того, новий рейс покращить сполучення східної частини Закарпаття з країнами ЄС та Ужгородом.

"Мешканці Солотвиного, Тересви, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова, Берегового тепер зможуть також зручно дістатись до Чопа поїздом № 39/40 Солотвино – Чоп – Запоріжжя та здійснити пересадку на міжнародні рейси до Чехії, Угорщини та Словаччини. А у зворотному напрямку, приїхавши до Чопа з Угорщини, Словаччини чи Чехії, можна буде продовжити подорож цим самим поїздом № 39/40 до міст східного Закарпаття", - зазначають в УЗ.

Також з Ужгорода стане доступним зручний пересадковий маршрут до східного Закарпаття – Берегового, Королево, Хуста, Тячева, Солотвиного. Потрібно буде доїхати до Чопа поїздом № 59/60 Київ – Чоп і там пересісти на рейс № 39/40 Запоріжжя – Солотвино.

У зворотному напрямку можна буде доїхати до Чопа поїздом № 40/39 Солотвино – Запоріжжя та здійснити пересадку на поїзд № 60/59 Чоп – Київ до Ужгорода.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 11 липня українська залізниця призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, крім вівторка.

Раніше повідомлялося, що УЗ збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

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