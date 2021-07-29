9 пасажирських вагонів довелось відчепити від тепловоза.

Рятувальники ліквідували пожежу у пасажирському потязі "Київ-Херсон", що сталася поблизу Миколаєва.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook.

"Повідомлення про пожежу надійшло о 21:25. Горів задній відсік тепловоза потягу "Інтер-Сіті", який прямував із Києва до Херсона. Площа займання складала 6 квадратних метрів", - інформували рятівники.

9 пасажирських вагонів довелось відчепити від тепловоза. У них перебувала 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

Через півгодини пожежу повністю ліквідували: наразі встановлюють причини займання, жертв та постраждалих немає.

Згодом потяг відправили до кінцевої станції Херсон.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі невідомі наклали каміння і шини на рейки перед пасажирським поїздом "Інтерсіті", що прямував з Києва. Інцидент стався 6 липня на 1496 км перегону Одеса-Застава-1 – станція Усатове.

"Близько 14:00 машиніст електропоїзда "Інтерсіті" №761 сполученням "Київ-Одеса" застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на каміння і шини. На щастя і завдяки оперативним діям машиніста, наїзду вдалося уникнути", - сказано в повідомленні "Укрзалізниці"

Під час огляду було виявлено факт накладання каміння та шин на обидві рейкові нитки. Локомотивна бригада прибрала сторонні предмети з колії. Пасажирський потяг затримався на 3 хвилини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора