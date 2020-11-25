"Укрзалізниця" веде активну роботу, спрямовану на збільшення вантажообігу і збільшення частки власних вагонів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" повідомила про втрату до 19% частки на ринку вагонів під навантаженням у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"На сьогодні склалася ситуація, коли при завантаженні «Укрзалізниці» на 8-10% більше, ніж минулого року, компанія втратила до 19% частки на ринку вагонів під навантаженням. Цей фактор є негативним для компанії та не гарантує адекватного прибутку від основної діяльності", - сказано в повідомленні.

На думку керівництва компанії, вимагає перегляду принцип роботи філії компанії "Центр транспортної логістики".

"На сьогодні його роботу не можна оцінити як задовільну. Тому "Укрзалізниця" докладає всіх зусиль для поліпшення роботи філії, розглядаючи, в тому числі, ефективні кадрові зміни", - повідомила прес-служба.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" веде активну роботу, спрямовану на збільшення вантажообігу і збільшення частки власних вагонів під навантаженням.

"До кінця наступного року компанія планує підвищити свою частку ринку перевезень власними вагонами до 35-40%», - сказано в повідомленні.

Станом на 16 листопада, частка використання власних вантажних вагонів у перевезеннях склала 24,4%.

Хронологія подій

Вантажообіг у внутрішньому залізничному сполученні в жовтні в річному вираженні зріс на 8,5% - до 6 163 млн тонн/км з 5 678 млн тонн/км. Цей показник є рекордним для 2017-2020 років.

У порівнянні з вереснем цього року вантажообіг зріс на 2,2%. З початку року вантажообіг зріс на 35,6%.

Транспортні підприємства України в січні-жовтні 2020 року скоротили перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 12,5% - до 490,2 млн тонн. Зокрема, перевезення вантажів залізничним транспортом скоротилося на 4,3% (до 250,9 млн тонн).

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець