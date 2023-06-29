Компанія призначає низку додаткових рейсів за дефіцитними маршрутами.

АТ "Укрзалізниця" через плановий ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна з 17 липня закриває рахівський напрямок.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, ремонт дозволить в майбутньому гарантувати на маршруті більш безпечний та швидкий рух. Тим часом поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня. Зазначається, що обмеження стосуються тільки робочих днів, а у вихідні поїзди курсуватимуть до та з Рахова стандартним чином.

В прес-службі також відмітили, що вже працюють над призначенням щоденних "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3.

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"Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно, тож можете бронювати свою подорож до Львова або Івано-Франківська вже зараз", - додали в УЗ.

Крім того, на час ремонтних робіт в горах (і на додачу – на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня додатково призначається рейс №255/256 ще одним дефіцитним напрямком: Київ-Чернівці. Таким чином, поки вагони поїзда №55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони ж сполучатимуть столицю з Буковиною.

Також до максимально популярного в цьому сезоні Івано-Франківська курсуватиме ще один додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Поки що тестово в одну дату – 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

"Укрзалізниця" та перекриття руху

4 грудня 2022 року стало відомо про те, що в Одеській області на тиждень закриють рух через залізничний переїзд на дорозі на Бухарест. Рух було зупинено з вечора 6 грудня до ранку 12 грудня через аварійно-ремонтні роботи. Рух закрили для всіх видів транспорту на дорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), біля смт Сарата.

27 червня 2023 року стало відомо про те, що на півдні Одещини на дві доби перекриють залізничний переїзд. Йдеться про перекриття руху на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15, в місті Ізмаїл. З 08:00 28 червня до 20:00 30 червня на дорозі Одеса – Рені (на румунське місто Бухарест) виконуються аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

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