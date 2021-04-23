Мережа станцій "Авантаж 7" підвищила ціни на бензин на 50 копійок за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні з 16 по 23 квітня збільшили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-80 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожНа українських АЗС впали ціни на бензин

Так, наприклад, мережа станцій "Авантаж 7" підвищила ціни на бензин на 50 копійок за літр, ДП — на 33 копійки за літр: бензин марки А-95 подорожчав до 27,45 грн, А-92 — до 26,45 грн, ДП — до 25,35 грн.

На станціях KLO на 20 копійок за літр подорожчало тільки дизельне паливо - до 29,19 грн.

У мережах BVS і "Катрал" на 10 копійок за літр подорожчали всі види бензинів.

Мережа "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на бензини на 28 копійок за літр, на ДП — на 33 копійки за літр. Так, ціна на А-95 збільшилася до 27,34 грн, А-92 — до 26,34 грн, ДП - до 25,88 грн. Mango відкоригувала ціни на бензини в середньому на 10 копійок за літр.

Мережа станцій UPG підвищила ціни на бензин на 30 копійок за літр: бензин марки А-95 подорожчав до 28,20 грн, А-92 — до 27,20 грн. На станціях Chipo паливо подорожчало на 26-38 копійок за літр.

Такі мережі, як SUNOIL і Prime, підвищили ціни на паливо на 13-80 копійок за літр.

Що цьому передувало

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел