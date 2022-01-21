В кінці рейтингу опинилася авіакомпанія Enter Air.

Авіакомпанія Turkish Airlines у 2021 році здійснила найбільше число рейсів в повітряному просторі України. Літаки цієї компанії здійснили 24 323 польоти.

Про це свідчать дані "Украерорух" в Facebook.

Зазначається, що в "Украерорух" порахували кількість польотів у повітряному просторі, виконаних літаками іноземних авіакомпаній за 2021 рік. В результаті лідером стала Turkish Airlines.

При цьому на другому місці опинилася компанія Wizz Air. Її літаки виконали 14 323 польоти. У свою чергу Ryanair здійснила 11 554 польоти та посіла третє місце.

Читайте такожУкраїна дозволила літні чартери до нових курортів Єгипту та ТуреччиниЧетверте місце посіла авіакомпанія LOT, на п'ятому Pegasus Airlines - 7 131, на шостому Belavia - 4 700, на сьомому Qatar Airways - 3 754, на восьмому FlyDubai - 3 634 і на дев'ятому Lufthansa Enter - 3 575 польотів.

В кінці рейтингу опинилася авіакомпанія Enter Air. Її літаки виконали 3 048 польотів в українському повітряному просторі.

Як раніше повідомляв УНІАН, найпопулярнішими внутрішніми авіарейсами в Україні є Львів, Одеса та Дніпро.

Київ-Львів став найпопулярнішим внутрішнім регулярним авіарейсом. Зараз цей маршрут обслуговують відразу чотири авіаперевізника-Windrose ("Роза Вітрів"), Air Ocean Airlines, "Мотор Січ" та Bees Airline з сумарною частотою 39 рейсів на тиждень.

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