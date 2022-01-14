Український авіатрафік у 2021 році досяг майже 70% докризових обсягів.

Найпопулярнішими внутрішніми авіарейсами в Україні є Львів, Одеса та Дніпро.

Про це повідомляє Avianews.com.

Київ-Львів став найпопулярнішим внутрішнім регулярним авіарейсом. Зараз цей маршрут обслуговують відразу чотири авіаперевізника -Windrose ("Роза Вітрів"), Air Ocean Airlines, "Мотор Січ" і Bees Airline з сумарною частотою 39 рейсів на тиждень.

Другий за частотою авіамаршрут в Україні - Київ-Одеса. Тут авіакомпанії пропонують авіапасажирам 26 вильотів на тиждень.

Читайте такожУкраїнський авіатрафік наближається до докризових показників - "Украерорух"

Трійку лідерів замикає Київ-Дніпро. Його обслуговує тільки одна авіакомпанія - Windrose з частотою 25 рейсів на тиждень.

Найпопулярніші напрямки в січні 2022 року:

1. Київ-Львів - 39 рейсів на тиждень

Windrose - 21 рейс на тиждень

Air Ocean Airlines 7 рейсів на тиждень

"Мотор Січ" - 6 рейсів на тиждень

Bees Airline - 5 рейсів на тиждень

2. Київ-Одеса - 26 рейсів на тиждень

МАУ - 14 рейсів на тиждень

"Мотор Січ" - 7 рейсів на тиждень

Bees Airline - 5 рейсів на тиждень

3. Київ-Дніпро - 25 рейсів на тиждень

Windrose - 25 рейсів на тиждень

Авіамаршрут Київ-Запоріжжя обслуговують Air Ocean Airlines, Windrose і "Мотор Січ" з сумарною частотою польотів 20 разів на тиждень. Такий показник ставить цю лінію на четверте місце за популярністю серед внутрішніх маршрутів.

Лінію Київ-Харків обслуговує Windrose з частотою 14 рейсів на тиждень. Ця ж авіакомпанія літає 9 разів на тиждень з Києва до Івано-Франківська.

"Украерорух" і авіатрафік над Україною:

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху ("Украероцентр"), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 7 регіональних структурних підрозділів.

У жовтні 2021 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 25 тис. 090 рейсів, що становить 83,8% від жовтневого обсягу докризового 2019 року.

У листопаді 2021 року авіатрафік над Україною досяг 87% від докризового рівня. Позитивна динаміка збільшення трафіку зобов'язана поступовому відновленню транзитного потенціалу.

Український авіатрафік у 2021 році досяг майже 70% докризових обсягів 2019 року, що становить понад 230 тис.рейсів на рік.