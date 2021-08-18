Зеленський зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України.

Про це повідомляти Офіційне інтернет-представництво президента України.

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Зеленський зазначив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всі стратегічні потреби держави, тому було прийнято рішення про створення національного авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та дати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни.

Президент України зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", - розповів Зеленський директору Aerogestion, зазначивши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Але попри це, є можливості для створення національного авіаперевізника.

"Я дійсно вважаю, що повітряний транспорт - чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи, необхідно мати можливість подорожувати та вести нормальне життя", – сказав Марк Роше.

Aerogestion

Компанію Aerogestion заснували в 1999 році Марк Роше і Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. З часом компанія розширила свою діяльність на сферу управління прибутком.

Сьогодні Aerogestion налічує близько п'ятнадцяти консультантів, які мають в середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту і туризму, консультують з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.

Національний авіаперевізник: що необхідно знати

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про бажання створити державну авіакомпанію з літаками, які будуть проводитися державним підприємством "Антонов".

ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства-літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Автор: Тетяна Герасименко