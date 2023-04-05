У березні український автопарк поповнили 1 тисяча 908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно лютого, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". Зазначається, що із загальної кількості в 1908 електромобілів, зареєстрованих у березні, 525 - нових і 1383 - вживаних.
"Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV (на акумуляторних джерелах живлення - УНІАН) склала 28% проти 24% у лютому", - йдеться в повідомленні.
Топ-5 нових електромобілів на ринку в березні 2023 року:
Volkswagen ID.4 (149 одиниць);
Dongfeng Honda M-NV (100 од.);
Volkswagen ID.6 (28 од.);
Honda е (24 од.);
Dongfeng M5 EV (22 од.).
Топ-5 вживаних електромобілів в Україні в березні 2023 року:
- Nissan Leaf - 276 од.;
- Volkswagen ID.4 - 146 од.;
- Tesla Model 3 - 137 од.;
- Tesla Model Y - 114 од.;
- Volkswagen е-Golf - 89 од.
Авторинок в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, на українському авторинку в березні бензинові авто втратили частку на користь гібридів. У березні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 805 машин. За перший квартал поточного року це кращий результат.
Нагадаємо, українці в 2022 році придбали 13,6 тисяч авто з нульовим рівнем викидів, що в півтора рази більше порівняно з 2021 роком. Крім загального зростання ринку електромобілів, відбулося зростання на ньому частки нових машин.