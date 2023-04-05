Українці в березні придбали 1908 електромобілів / фото ua.depositphotos.com

У березні український автопарк поповнили 1 тисяча 908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно лютого, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". Зазначається, що із загальної кількості в 1908 електромобілів, зареєстрованих у березні, 525 - нових і 1383 - вживаних.

"Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV (на акумуляторних джерелах живлення - УНІАН) склала 28% проти 24% у лютому", - йдеться в повідомленні.

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Топ-5 нових електромобілів на ринку в березні 2023 року:

  • Volkswagen ID.4 (149 одиниць);

  • Dongfeng Honda M-NV (100 од.);

  • Volkswagen ID.6 (28 од.);

  • Honda е (24 од.);

  • Dongfeng M5 EV (22 од.).

В Україні у березні було продано 149 автомобілів Volkswagen ID.4 / фото ua.depositphotos.com

Топ-5 вживаних електромобілів в Україні в березні 2023 року:

  • Nissan Leaf - 276 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 146 од.;
  • Tesla Model 3 - 137 од.;
  • Tesla Model Y - 114 од.;
  • Volkswagen е-Golf - 89 од.
Лідером серед вживаних "електричок" став Nissan Leaf / фото ua.depositphotos.com

Авторинок в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на українському авторинку в березні бензинові авто втратили частку на користь гібридів. У березні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 805 машин. За перший квартал поточного року це кращий результат.

Нагадаємо, українці в 2022 році придбали 13,6 тисяч авто з нульовим рівнем викидів, що в півтора рази більше порівняно з 2021 роком. Крім загального зростання ринку електромобілів, відбулося зростання на ньому частки нових машин.

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