"Укрзалізниця" на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.
Про це речниця пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова в ефірі інформаційного телемарафону.
"Що стосується приміського руху: електрички резервуються дизелями. Ми плануємо, що всі ключові напрямки в Україні будуть забезпечені пасажирським, залізничним сполученням... Можливо, рейси будуть здійснюватися не з тією частотою, як зараз", - сказала вона.
Золотарьова запевнила, що вже зараз потяги "Укрзалізниці" забезпечуються резервними тепловозами.
Також, за її словами, розпочато процес забезпечення вокзалів генераторами. Усі найбільші вокзали в країні вже мають резервне живлення.
"Якщо будуть масштабні відключення світла, то пасажири на вокзалах зможуть отримувати усю необхідну допомогу", - додала Золотарьова.
Також, за словами речниці, за умови довготривалих відключень електропостачання громадяни матимуть можливість купувати квитки у касах та у самих потягах.
Війна в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня російські окупанти здійснили вісім масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об'єктів високовольтної мережі.
9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії. У даний час ситуація в енергосистемі контрольована, але зберігається значний дефіцит потужностей.