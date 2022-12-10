Громадяни матимуть можливість купувати квитки у касах та у потягах.

"Укрзалізниця" на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.

Про це речниця пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується приміського руху: електрички резервуються дизелями. Ми плануємо, що всі ключові напрямки в Україні будуть забезпечені пасажирським, залізничним сполученням... Можливо, рейси будуть здійснюватися не з тією частотою, як зараз", - сказала вона.

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Золотарьова запевнила, що вже зараз потяги "Укрзалізниці" забезпечуються резервними тепловозами.

Також, за її словами, розпочато процес забезпечення вокзалів генераторами. Усі найбільші вокзали в країні вже мають резервне живлення.

"Якщо будуть масштабні відключення світла, то пасажири на вокзалах зможуть отримувати усю необхідну допомогу", - додала Золотарьова.

Також, за словами речниці, за умови довготривалих відключень електропостачання громадяни матимуть можливість купувати квитки у касах та у самих потягах.

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня російські окупанти здійснили вісім масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об'єктів високовольтної мережі.

9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії. У даний час ситуація в енергосистемі контрольована, але зберігається значний дефіцит потужностей.

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