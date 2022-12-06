Затримка руху поїздів становить понад півгодини.

В Україні зараз затримується рух 15 поїзд, більш ніж на 30 хвилин. Для пасажирів, які прибули вночі (зокрема з Краматорського рейсу до Києва), організована розвозка на автобусі по місту.

Як повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, найбільше затримуються такі поїзди: №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв); №91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв); №101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв); та №25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).

"Маємо напругу на всіх дільницях, тому "витягуємо" вчорашні запізнення і повертаємося до графіка", - йдеться в повідомленні.

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Також сказано, що для пасажирів, які прибули вночі, були організовані пересадки на найближчі зручні рейси.

Ракетний удар по Україні 5 грудня:

5 грудня РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Сили протиповітряної оборони збили понад 60 з більш ніж 70 ворожих ракет.

Були прильоти в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Після атаки на залізниці було знеструмлено кілька ділянок, повідомлялося про затримку понад десяти поїздів.

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