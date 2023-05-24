Уже з 10 червня поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва, квитки стануть доступними в найближчі години.

В Україні з 10 червня відновлюють курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". Рух цього поїзда був скасований через початок повномасштабної війни і відновлюється вперше з 24 лютого.

Поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57, а до Запоріжжя - о 14:25.

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У зворотному напрямку "Інтерсіті+" починатиме рух із Запоріжжя о 14:45, із Дніпра о 16:04, і прибуватиме до столиці України о 22:15.

В УЗ відмітили, що квитки на поїзд можна буде придбати вже найближчими годинами через застосунок, чат-бот або ж на сайті перевізника.

Інші новини Укрзалізниці

Як повідомляв УНІАН, 23 травня стало відомо, що "Укрзалізниця" планує виокремити жіночі купе на маршрутах далекого сполучення. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.

Також з 10 червня 2023 року "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон. У ньому залізничники передбачили два нових рейси. Додано поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття - від Славсько до Берегово. Також з'явиться поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини планувати свій відпочинок у моря.

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