Європарламент сподівається на підписання в найкоротші можливі терміни угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

Європейський парламент (ЄП) закликав Україну відкрити свій авіаційний ринок для європейських компаній, у тому числі лоукостів.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту про виконання Україною Угоди про асоціацію, прийнятої європейським органом.

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"Європарламент закликає українську владу відкрити авіаційний ринок країни для європейських компаній, у тому числі лоукост-компаній", - сказано в резолюції.

Крім цього, ЄП висловив підтримку планам підписання в найкоротші можливі терміни угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

Що цьому передувало

За словами глави Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про Спільний авіаційний простір найближчим часом.

Київ протягом декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським та Європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України. Раніше підписання Угоди було неможливим через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не мала права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання. 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про «відкрите небо».

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Автор: Павло Степанець