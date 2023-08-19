Йдеться про потяги №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта та №6285 із Захоні до Чопа.

Через великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль угорська залізниця скасувала три потяга на сьогодні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Укрзалізниця", зазначивши, що це вже не перший подібний випадок цього місяця.

"Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль. Це вже не перший подібний випадок цього місяця", - наголошується у повідомленні.

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В "Укрзалізниці" додали, що їм прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, "ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення".

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", - написали в "УЗ".

Погіршення відносин між США та Угорщиною

Раніше видання The Washington Post написало про те, що Сполучені Штати Америки заявили, що обмежать доступ угорців до своєї програми безвізового в'їзду на тлі побоювань, що іноземні громадяни використовують паспорти, отримані шахрайським шляхом, для в'їзду в країну.

Як зазначає видання, посольство США в Угорщині оголосило, що угорці зможуть в'їжджати в країну лише один раз протягом одного року після онлайн-перевірки, яка дозволяє безвізові поїздки. Громадяни інших країн, які беруть участь у програмі безвізових поїздок, що включає 40 учасників, як правило, мають право на багаторазове відвідування протягом дворічного періоду без необхідності повторної подачі заяви.

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