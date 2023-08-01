Цей крок був зроблений на тлі все більш напружених відносин між Угорщиною та США через позицію Будапешта під час війни в Україні.

Сполучені Штати Америки заявили, що обмежать доступ угорців до своєї програми безвізового в'їзду на тлі побоювань, що іноземні громадяни використовують паспорти, отримані шахрайським шляхом, для в'їзду в країну.

Як пише The Washington Post, посольство США в Угорщині оголосило, що угорці зможуть в'їжджати в країну лише один раз протягом одного року після онлайн-перевірки, яка дозволяє безвізові поїздки. Громадяни інших країн, які беруть участь у програмі безвізових поїздок, що включає 40 учасників, як правило, мають право на багаторазове відвідування протягом дворічного періоду без необхідності повторної подачі заяви.

"Це невдале рішення у відповідь на бездіяльність уряду Угорщини у відповідь на серйозні проблеми безпеки, якими ми займалися протягом багатьох років і декількох адміністрацій", - сказав посол США в Угорщині Девід Прессман.

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Цей крок був зроблений на тлі все більш напружених відносин між Угорщиною і Сполученими Штатами через позицію Будапешта під час війни на Україні, а також на тлі підвищених побоювань з приводу російського шпигунства на Заході.

Зловживання угорськими паспортами давно викликає занепокоєння США. Документ міністерства внутрішньої безпеки від 2018 року показав, що на той момент близько 700 неугорців отримали паспорти обманним шляхом і видали себе за підробленими посвідченнями особи, причому принаймні 65 з них в'їхали в Сполучені Штати за програмою безвізового в'їзду.

Занепокоєння зосереджено на паспортах, виданих у період з 2011 по 2020 рік, сказав високопоставлений чиновник США, який говорив на умовах анонімності для обговорення делікатних питань. У 2011 році уряд Угорщини приступив до реалізації спрощеної програми натуралізації, надавши громадянство більш ніж мільйону осіб, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив бажання підключити угорську діаспору.

Перевірка була посилена в 2020 році, але прохання до Будапешта провести перевірки, щоб переконатися, що особи, яким раніше були видані паспорти, є тими, за кого вони себе видають, залишилися невиконаними, сказав чиновник, оскільки уряди США і Угорщини знають, що паспорти були отримані "особи, які є злочинцями, які становлять загрозу безпеці".

"Існують дуже серйозні уразливості в системі безпеки, пов'язані з сотнями тисяч паспортів, які були видані без суворих вимог перевірки особи", - сказав чиновник.

Погіршення відносин між США та Угорщиною

Сполучені Штати раніше засуджували Угорщину за її прагнення розширити зв'язки з Росією і утримувалися від схвалення вступу Швеції в НАТО. У квітні Міністерство фінансів США зробило незвичайний крок, покаравши організацію, пов'язану з союзником, націлившись на Міжнародний Інвестиційний банк, що базується в Угорщині, який західні чиновники охрестили російським "банком-шпигуном".

Угорщина наблизилася до сценарію потенційного виходу з Європейського Союзу, шанси на це з минулого року значно зросли. Про це заявив колишній глава Центрального банку Угорщини, Андраш Сімор.