В рамках програми комплексного відновлення Київської області через бойові дії планується запустити трамвайне сполучення з Києва до Бучі та Гостомеля.
"За рішенням Київської облради, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення "Київ – Буча – Гостомель – Блиставиця". Очікується, що це зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу, що сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху", - повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Також вона розкрила й житлові плани в регіоні, за яким планується відбудова 104 приватних житлових будинків, які були повністю зруйновані, а також викуп за програмою "Нова оселя" готових квартир у новобудовах Київської області для осіб, житло яких було знищено.
Крім того, планується відновити багатоквартирні будинки, які підлягають капітальному ремонту та демонтажу. Вона зазначила, що загалом планується відбудувати 405 будинків, з яких 352 підлягають реконструкції і 53 будуть будувати з нуля.
Відновлення на деокупованих територій - останні новини
У травні 2023 році стартувала програма "єВідновлення", яка дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.
З серпня стартував другий етап програми "єВідновлення" - українці отримали можливість подати заяву на отримання компенсації за повністю зруйноване житло.
У грудні українці почали отримувати виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.