Вони намагатимуться привернути увагу до крайньої необхідності встановлення безпольотної зони над Україною, щоб зберегти життя цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків.

Коли: 4 березня 2022 року, о 19:00 (за київським часом), та 5, 6 березня 2022 року, о 14:00 (за київським часом), закордонні українці проведуть акції на підтримку рішення для закриття українського неба від нападів РФ у повітрі.

​Місце проведення: площа біля будинку уряду держави перебування.

​Основні меседжі:

NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE

NATO - HELP

PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH

NATO - PROVE THE CREDIBILITY

STAND WITH UKRAINE

IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE

CLOSE UA SKY NOW

STOP RUSSIAN AGGRESSION

RUSSIA INVADED UKRAINE