Коли: 4 березня 2022 року, о 19:00 (за київським часом), та 5, 6 березня 2022 року, о 14:00 (за київським часом), закордонні українці проведуть акції на підтримку рішення для закриття українського неба від нападів РФ у повітрі.
Місце проведення: площа біля будинку уряду держави перебування.
Мета: привернути увагу до крайньої необхідності встановлення безпольотної зони над Україною, щоб зберегти життя цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків.
Основні меседжі:
NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE
NATO - HELP
PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH
NATO - PROVE THE CREDIBILITY
STAND WITH UKRAINE
IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE
CLOSE UA SKY NOW
STOP RUSSIAN AGGRESSION
RUSSIA INVADED UKRAINE