Відзавтра автобусний маршруту № 2М та тролейбусний № 12 курсуватимуть з деякими змінами.

У Києві із 12 грудня вносяться зміни в роботу двох транспортних маршрутів з метою оптимізації пасажирських перевезень після закриття ділянки метро на Теремки, інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, рух автобусів маршруту № 2-М у напрямку станції метро "Либідська" буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську. При цьому зазначається, що зупинка автобусів здійснюватиметься на діючій зупинці міського пасажирського транспорту загального користування "Деміївський провулок" на проспекті Голосіївському.

Рух тролейбусів маршруту № 12 у напрямку станції метро "Васильківська" буде організовано без заїзду на проспект Валерія Лобановського.

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Зі схемами руху можна детально ознайомитись на офіційному сайті Київської влади.

Як уточнюють у КП "Київпастранс", рух автобусів № 2-М буде організовано: проспект Академіка Глушкова – вулиця Васильківська – проспект Голосіївський – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Загородня – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – вулиця Васильківська – проспект Академіка Глушкова;

рух тролейбусів № 12 в напрямку станції метро "Васильківська": вулиця Симона Петлюри – вулиця Жилянська – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Голосіївський – проспект Академіка Глушкова – вулиця Василя Касіяна – вулиця Героїв Маріуполя – вулиця Степана Рудницького – вулиця Михайла Максимовича – вулиця Академіка Книшова – вулиця Козацька – вулиця Василя Жукова – вулиця Васильківська.

Закриття ділянки метро у Києві - що відомо

З 8 грудня у Києві зупинено рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Водночас влада Києва розглядає можливість запуску човникового руху через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".

У КМДА розробили схему перевезень пасажирів дублюючим наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Для дублюючого транспорту оперативно організовують спеціальні смуги руху, що сприятиме стабільному перевезенню пасажирів.

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