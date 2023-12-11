Хоча сам громадський транспорт не переповнений, але на дорогах великі затори і неймовірні черги на метро Либідська.

У Києві перший понеділок після закриття шістьох станцій метро синьої гілки від "Деміївської" до "Теремків" на ремонт.

Люди наразі змушені добиратися до найближчої станції метро "Либідської" наземним транспортом, який дублює рух закритою ділянкою синьої гілки. У КМДА зазначали, що з цією метою направили на маршрути 77 автобусів та 20 тролейбусів.

І дійсно, через велику кількість транспорту станом на ранок на зупинках черг особливих немає, і громадський транспорт не повністю забитий – шпротами в банці ви себе не відчуєте.

Однак є інший нюанс – затори. Через збільшення кількості того ж громадського транспорту у місті тепер набагато більше заторів, особливо в годину пік. З відео видно, що проспект Академіка Глушкова у якийсь момент вранці став намертво – від в'їзду в Київ і ВДНХ, а може навіть і далі. Тож час на доїзд у киян та гостей міста тепер зросте експоненційно.

Також є ще одне слабке місце у цій ситуації – метро "Либідська", яка майже тріщить по швах через наплив пасажирів.

Люди стоять по 10-15 хвилин на вулиці, тільки щоб потрапити всередину станції. А потім увесь цей потік намагатиметься уміститися у потяг.

За відгуками киян, щоб дістатися з Теремків на Поділ, тепер знадобиться понад 2 години.

Закриття ділянки метро у Києві - що відомо

З 8 грудня у Києві зупинено рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Водночас влада Києва розглядає можливість запуску човникового руху через непошкоджений тунель між станціями метро "Деміївська" і "Теремки".

Наразі у КМДА пообіцяли, що для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Також для дублюючого пасажирського наземного транспорту оперативно організовують спеціальні смуги руху, щоб сприятиме стабільному перевезенню пасажирів.

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