За словами Криклія, концесія дозволить вокзалам створити додаткові робочі місця.

Міністерство інфраструктури у зв'язку із зацікавленістю інвесторів розглядає можливість передачі в концесію залізничних вокзалів Одеси та Львова.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"Зараз ми проговорюємо Одесу і Львів, тому що до них теж велика увага як до об'єктів концесії", - сказав він.

За словами Криклія, концесія дозволить перетворити вокзали в торгово-розважальні комплекси та створити додаткові робочі місця.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року Кабмін затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів, які планується реалізувати до 2023 року.

У переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів у залізничній галузі - концесія вокзалів і станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький.

Міністерство інфраструктури розглядає залізничні вокзали Києва та Вінниці в якості перших потенційних концесій.

У 2020 році в Україні були віддані в концесію Херсонський морський торговельний порт і порт "Ольвія".

22 лютого 2021 року стало відомо про те, що Міністерство інфраструктури в партнерстві з Фондом держмайна України готують до концесії 6 морських портів.

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Автор: УНІАН