Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 10 листопада.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на мостах - Північному, Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Патона та Метро можна проїхати вільно.

На Південному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

На виїзді з Троєщини пробка на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 10 листопада

Затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Любомира Гузара.

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Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.

А також від "Виставкового центру" до станції "Голосіївська" в сторону Деміївки рух ускладнений. На Голосіївському проспекті аварія.

Два ДТП на проспекті Науки – через це рух ускладнений.

ДТП на Великій Кільцевій дорозі – перед вулицею Пушкіна. Від вулиці Мала Окружна практично до вулиці Соборної затор. На вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці також "стоїть" рух.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.

На Броварському проспекті пробка перед Русанівських мостом – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку".

А біля станції метро "Дарниця" крім пробки сталося ДТП на проспекті Визволителів. Пробка на бульварі Перова, вулиці Андрія Малишка.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН