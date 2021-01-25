У заторах стоять Велика окружна дорога в обидві сторони, а також проспект Перемоги у напрямку центру.

Станом на 10 ранку понеділка, 25 січня, ряд ключових доріг Києва традиційно перевантажений. Про це свідчать дані карт Google.

Ситуація на правому березі

У заторах стоять Велика окружна дорога в обидві сторони, проспект Перемоги від метро "Житомирська" до метро "Берестейська", а також від м. "Шулявська" до універмагу Україна.

В обидва боки також стоять вулиця Довженка і Гетьмана, вулиця Семена Скляренка, Борщагівська. Крім того, затори зафіксовані на бульварі Тараса Шевченка, Великій Васильківській, Казимира Малевича, Миколи Грінченка, на Набережному шосе.

Ускладнено рух на вулиці Щусєва в бік центру.

Ситуація на мостах столиці

У бік центру ускладнено рух на Південному і Дарницькому мостах, на мосту Патона і мосту Метро.

Ситуація на Лівому березі столиці

Затори зафіксовані на бульварі Перова, проспекті Шухевича, вулиці Оноре де Бальзака, Карла Маркса, генерала Жмаченка, вулиці Курнатовського та Братиславській. Стоїть і Броварський проспект у бік центру, а також проспект Соборності, Дарницьке шосе та проспект Миколи Бажана.

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Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН