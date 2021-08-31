Раніше придбані електронні квитки працювали справно.

Жителі та гості Києва 30 серпня не могли купити електронні квитки для проїзду в громадському транспорті через технічний збій. Раніше придбані е-квитки працювали справно.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Причиною проблем з купівлею е-квитка стала розсинхронізація з базою даних.

"В результаті цього ядро системи не взаємодіяло з зовнішніми програмними компонентами. Зокрема, для пасажирів не функціонувала опція поповнення гаманців, транспортних карт та придбання одноразових QR-квитків", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві на станції метро "Олімпійська" зупинять ескалатори: названа причинаПри цьому зазначено, що раніше купленими QR-квитками або поповненими транспортними картами можна було скористатися.

"Локалізувавши місце технічного збою, наші інженери негайно приступили до перемикання кластера службової бази даних на резервний, який знаходився в повній готовності, але перемикання відбулося некоректно. Перемикання роботи системи з основного майданчика на резервну систему призвело до різкого сплеску трафіку з боку бортових комп'ютерів. Після виявлення цього факту, зміни відповідних налаштувань і виправлення помилок були проведені роботи по стабілізації основної та резервної системи", - пояснили в компанії, яка розробила систему.

За словами фахівців, технічний збій не пошкодив дані.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Київському метрополітені стався збій. Проблеми виникли в системі оплати за проїзд, через що у пасажирів можуть бути труднощі з поповненням транспортних карток і оплатою разових поїздок.

Автор: Анастасія Горбачова