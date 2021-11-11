Журналісти підрахували, що одне парко-місце в центрі має приносити міському бюджету щонайменше 103,2 тис. грн на рік.

У столичній мерії виступили з ініціативою про оренду паркувальних місць. Експерти проаналізували цю затію й дійшли висновку, що вона вельми сумнівна з точки зору закону.

Як зазначається у матеріалі видання "Вести", по-перше, паркувальних місць для городян стане ще менше, по-друге, на цьому наживатимуться "чорні паркувальники". Журналісти з'ясували, хто сьогодні "контролює" парковки в Києві.

Читайте такожЛокдаун спровокував у центрі Києва паркувальний колапс: машини ставили в три ряди (фото)Ціна за одне заброньоване машино-місце в разі реалізації ініціативи про оренду становитиме:

перша зона — (центр) - від 8599 грн на місяць;

друга зона — (околиці центру) - від 4410 грн/міс.;

третя зона — (спальні райони) - від 1323 грн/міс.

Зазначається, що ці ціни будуть фіксованими, якщо місцем цікавиться одна людина. Цікаво, що в КП "Київтранспарксервіс" про таку ініціативу поки чули з новин.

Журналісти підрахували, що одне парко-місце в центрі має приносити міському бюджету щонайменше 103,2 тис.грн на рік. Але в першому півріччі підприємство "Київтранспарксервіс" отримало з усіх своїх парковок 13,4 млн грн чистого доходу.

"За даними мерії, 96% від отриманих у жовтні в казну коштів надійшло саме за паркування в першій зоні. Таким чином одне паркувальне місце в центрі в першому півріччі приносило казні в середньому 375 грн на місяць, або по 12 грн на день, що навіть менше від двогодинної оплати", — йдеться в матеріалі.

Такі плачевні фінансові результати обумовлюються і впливом "паркувальної мафії". Журналісти прогнозують, що разом зі зростанням офіційних тарифів зростуть і розцінки "чорних паркувальників".

Як розповів один з таких "ділків" журналістам, їхні тарифи вдвічі нижчі за офіційні, тому й існує попит. Звичайно ж, заплативши паркувальнику, водії, як правило, "забувають" про паркомати.

У паркувальній інспекції заперечують зв'язок з "чорними паркувальниками "і кажуть, що часто проводять рейди по "злачними" для таких ділків місцями, іноді навіть із залученням"Муніципальної варти".

Крім того, ще одна причина недоотримання доходів "Київтранспарксервісом" - передача "золотих" ділянок парковок на відкуп приватним структурам. Вони й отримують хороший прибуток.

"Вести" дізналися, кому ж належать козирні парковки столиці. Як стверджують журналісти, на паркінгу в Києві заробляють нардепи Вадим Новинський і Вадим Столар. ЗМІ пишуть, що клаптик землі під парковку біля метро "Палац спорту" оціночною вартістю 6 млн грн належить фірмі "Три О", яка володіє ТРЦ "Гулівер", а орендує її фірма "Оператор Транспарксервіс", яка раніше належала помічнику екс-нардепа й екс-глави "Нафтогазу" Олексія Івченка Олександру Задорожному.

"Ще одна приватна парковка - біля БЦ "Парус" за адресою вул.Шовковична, 39, — належить фірмі "Градо-Інвест", засновник якої - Олексій Ігорович Санжаревський", — йдеться в матеріалі.

А одна з парковок, на вул.Шовковичній, 41, як дізналися журналісти, взагалі належить офшорній компанії Vanguard Capital Partners.

Крім того, наголошується в статті, кілька паркувальних майданчиків біля НСК "Олімпійський" тримає фірма "АргументВВ". Її власник Володимир Сільський раніше потрапив у скандал, намагаючись звести багатоповерхівку на місці скверу по Повітрофлотському проспекту.

У Києві хочуть продавати паркомісця: що відомо

Жителі Києва зможуть "купити" паркувальне місце. Відповідний "розпродаж" проходитиме на спеціальному аукціоні, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, вартість паркомісця буде різною залежно від району. При цьому чиновник уточнив, що паркомісця можна буде купити в I і II зонах - йдеться про майданчики під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками та інше. "Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для і зони. Від 4410 гривень на місяць - II зона і так далі", - зазначив Усов.

Автор: Віолетта Орлова