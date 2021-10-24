"Придбати" паркомісце зможе будь-хто.

Жителі Києва можуть "купити" паркувальне місце у будь-якому районі. Відповідний "розпродаж" буде проходити на спеціальному аукціоні.

Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов у коментарі Обозреватель.

За його словами, вартість паркомісця буде різною залежно від району.

"Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для і зони. Від 4410 гривень на місяць - II зона і так далі", - розповів Усов.

Читайте такожУ Києві з'явилася можливість брати напрокат електромопеди, але є один нюанс (фото)При цьому він уточнив, що кількість заброньованих місць у Києві не перевищуватиме 40%, тому мінімум 60% парковок завжди буде загальнодоступними.

"Машиномісце в межах одного паркомісця буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання. Аукціони будуть проводитися на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їх результати", – пояснив чиновник.

Крім того, він вказав, що взяти участь в аукціоні зможе кожен охочий, в тому числі й представники бізнесу.

Парковка в Києві

З 1 липня тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж втричі: так, У I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість однієї години паркування становить 35 гривень, у II зоні - на прилеглих до центру територіях - 25 гривень. У спальних" районах міста вартість паркування - 5 гривень на годину.

29 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля свого будинку коштуватиме киянам 25-35 гривень за годину.

31 Серпня столична влада підтримала рішення про створення понад 200 нових паркувальних майданчиків по всьому Києву на 21 тисячу машиномісць. Очікується, що надходження за паркування до міського бюджету щорічно складуть 46 мільйонів гривень.

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржили введення нових платних паркомісць уздовж доріг у столиці.

Автор: Віолетта Орлова