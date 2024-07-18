Колишній президент США рекомендує чинному главі Білого дому відкликати свою кандидатуру.

Колишній президент США Барак Обама заявив союзникам по Демократичній партії, що шлях президента Байдена до перемоги "значно скоротився", і він вважає, що чинному президенту необхідно серйозно розглянути варіант відкликання своєї кандидатури. Про це пише The Washington Post із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що після першого раунду дебатів Обама розмовляв з Байденом лише один раз. Водночас за лаштунками Обама брав активну участь у розмовах про майбутнє кампанії Байдена, приймаючи дзвінки від багатьох стурбованих демократів, у тому числі від колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі, і ділився своїми думками щодо викликів, які стоять перед президентом.

"Обама бачить свою роль в тому, щоб бути опорою і порадником для свого колишнього віце-президента, кажучи союзникам, що він відчуває себе захисником Байдена. У цих розмовах Обама сказав, що вважає Байдена великим президентом і хоче захистити його досягнення, які можуть опинитися під загрозою, якщо республіканці контролюватимуть Білий дім і обидві палати Конгресу наступного року", - пише видання. Відео дня

Автори підкреслюють, що у деяких розмовах Обама говорив, що стурбований результатами соціологічних опитувань, і тим, що "донори відмовляються від президента".

"Занепокоєння Обами відбувається на тлі зростаючої тривоги, що охоплює Демократичну партію щодо перспектив Байдена і їхнього потенційного впливу на інших кандидатів. Донори демократів, активісти та обрані посадовці все частіше звертаються до невеликої групи "ветеранів", обраних лідерів, щоб ті допомогли їм вийти з кризи, спричиненої невдалим виступом Байдена на дебатах 27 червня", - йдеться у матеріалі.

Вибори президента США - останні новини

Чинний глава Білого дому Джо Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними. Про це у четвер написало видання Аxios. За даними ЗМІ, на президента США зростає тиск з боку лідерів партії та близьких друзів.

Також УНІАН повідомляв, що колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він програє Трампу. Втім, наразі невідомо, чи радила Пелосі Байдену відмовитися від участі у виборах 2024 року.

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