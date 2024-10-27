За словами Ді Венса, у випадку перемоги республіканців Штати залишаться в Альянсі.

Колишній президент США, чинний кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп у разі свого обрання залишить країну у Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс.

При цьому, за його словами, для Трампа важливо, щоб НАТО не було "просто соціальним клієнтом", і Альянс був сильним.

"Він хоче, щоб ми залишилися в НАТО. ... Водночас він хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря", - сказав Ді Венс.

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При цьому на пряме запитання щодо намірів Трампа стосовно перебування країни в Альянсі кандидат у віцепрезиденти США відповів однозначно:

"Ми залишимося в НАТО".

Вибори президента США - останні новини

У лавах Республіканської партії США стався розкол через "фашизм" Трампа. За інформацією Politico, у фашизмі колишнього главу Білогу дому звинуватив екскерівник його адміністрації Джон Келлі. Звинувачення підтримали й інші республіканці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп таємно передав Путіну дефіцитні тести на COVID на початку пандемії. Тоді ці тести були дефіцитом навіть у США.

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